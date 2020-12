Spacciavano droga al mercato di Soverato, arrestati

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I Carabinieri della compagnia di Soverato e della stazione di Satriano hanno arrestato in flagranza un trentanovenne ed un quarantunenne entrambi, residenti a Soverato, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nella circostanza, nel corso di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento eseguito nei pressi del mercato rionale del Comune di Soverato, i militari hanno ricostruito l’intensa attività di spaccio posta in essere da due soggetti soveratesi già noti alle Forze dell’ordine. I due mischiandosi tra gli avventori del mercato avevano allestito e gestito una proficua piazza di spaccio.

La perquisizione personale e domiciliare che ne è seguita ha consentito di rinvenire oltre 40 grammi di marijuana contenuti all’interno di buste in plastica termosaldate, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi da cedere a terzi. Le perquisizioni hanno inoltre permesso di rinvenire e sequestrare la somma in contanti di euro 400 circa ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per il reato, R.A. 41enne ed M.C. 39enne sono stati dichiarati in arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida tenutasi oggi. La prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.