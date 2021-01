Sorpreso mentre si masturba all’aperto, nei guai un catanzarese

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

In pieno giorno e in un’area affollata all’aperto si masturbava incurante di essere visto da donne e bambini ma, sfortuna sua, è stato notato da qualcuno che ha fatto il suo dovere. Allertata la Polizia, gli agenti sono giunti sul posto e lo ha “gelato” in flagranza.

Protagonista un 58enne di Catanzaro, C.A., beccato dai poliziotti con i pantaloni ancora abbassati mentre compiva atti di autoerotismo nel parcheggio del Centro Commerciale “Le Fontane”, nel capoluogo.

All’uomo, una volta ‘raffreddati’ gli impulsi sessuali, non è rimasto altro che rivestirsi alla svelta e smammare imbarazzato sotto gli sguardi inferociti di tante famiglie che affollavano il centro per le compere dell’Epifania. Non prima, però, di un salto in Questura dove il “super uomo” è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.