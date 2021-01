Paura all’ospedale di Catanzaro, uomo sfonda porta con un’ascia

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Momenti di panico stamani all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Un 40enne armato di due asce ha sfondato la vetrata dell’ingresso principale della struttura mentre numerosi utenti erano in attesa dei controlli anti covid per poter accedere all’ospedale.

Nessuno, comunque, è rimasto ferito. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura. Al loro arrivo l’uomo non ha tentato alcuna reazione e si è “arreso” senza opporre resistenza.

L’uomo è stato portato in Questura e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Gli agenti stanno adesso ascoltando i testimoni di quanto accaduto per ricostruire esattamente i fatti e verificare se ci siano anche state minacce nei confronti di medici o altre persone. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe manifestato risentimenti verso i medici dell’ospedale dove il figlio è stato ricoverato alcuni giorni fa prima di essere trasferito in un’altra struttura.