Entra in una casa e ruba gioielli per 8mila euro, preso

Si è introdotto, forzando la porta, in un’abitazione della marina di Catanzaro rubando monili d’oro e bigiotteria per un valore di circa 8mila euro per poi fuggire a gambe levate. Rientrata in casa, la proprietaria si è subito accorta dell’effrazione e del furto dei gioielli, per questo ha subito allertato il 112.

Giunti sul posto i carabinieri di Catanzaro Lido, a seguito di un primo accertamento investigativo, hanno subito fiutato come l’autore del furto potesse essere tale P.F., di 32 anni. I militari hanno così deciso di fare una perquisizione domiciliare, ma l’uomo alla vista delle divise ha lanciato dalla finestra qualcosa.

Subito recuperato, l’oggetto lanciato altro non era che un portagioie al cui interno c’era tutta la refurtiva rastrellata in casa della vittima. I gioielli sono stati restituiti alla signora, mentre il trentaduenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.