Catanzaro, cinque arresti per droga

La notte scorsa i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Catanzaro, coadiuvati da quelli della Stazione di Catanzaro Principale, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente cinque persone, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Nella tarda serata di ieri, i militari di una pattuglia in servizio di controllo del territorio hanno notato sulla statale 280 due veicoli che procedevano in direzione Catanzaro ad alta velocità.

Insospettiti sia per l’orario che per la velocità i militari, chiesti rinforzi, li hanno intercettati nei pressi dello svincolo di Settingiano e dopo averli fermati hanno proceduto alla perquisizione veicolare e personale. E’ così che hanno trovato, all’interno di una delle due auto, un involucro contenente circa 310 grammi di eroina ancora in pietra. La droga avrebbe fruttato, al dettaglio, quasi 10.000 euro.

Al termine delle attività due di loro, sono stati portati in carcere e gli altri tre sottoposti agli arresti domiciliari. Il conducente di una delle auto, è risultato anche privo di patente perché revocata da tempo ed è stato denunciato per questo in stato di libertà.

