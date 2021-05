Incendio distrugge studio medico, panico a Catanzaro Lido

Un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento ha danneggiato un appartamento adibito a studio medico al secondo piano di una palazzina nel quartiere Lido di Catanzaro. Non sono stati segnalati danni alle persone, ma il fumo nero e denso sprigionatosi dalla combustione di arredi e suppellettili si è incanalato nella tromba delle scale creando panico nelle abitazioni sovrastanti.

In particolare, 4 persone residenti all’ultimo piano dell’edificio si sono rifugiate sul tetto dello stabile e sono state evacuate successivamente con un’autoscala dei Vigili del fuoco. Sul luogo dell’incendio, infatti, sono intervenute squadre del comando di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina dei Vigili del fuoco. L’intervento è valso a spegnere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intero stabile ed alla messa in sicurezza del sito.

Al momento in via precauzionale è stata dichiarata l’inagibilità dello studio medico e di parte dell’appartamento sovrastante in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali più approfondite.

