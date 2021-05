EasyJet attiva da giugno collegamento Lamezia-Berlino

Grazie alla sentenza, il Governo neozelandese ha modificato la legge sulla distribuzione del vaccino del colosso farmaceutico. Nella dispositivo si afferma che l'accesso al vaccino "era illegale e in violazione del 'Medicines Act' in quanto ancora sperimentale". Preoccupazione per la promozione del siero nonostante la mancanza di prove che ne dimostrino la sicurezza.