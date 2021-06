Incidente a Falerna, uomo muore schiacciato da motozappa

Tragedia a Falerna, nel Lametino, (Cz), dove un uomo di 65 anni, Gioacchino Folino Gallo, è morto oggi pomeriggio un 65enne, dopo essere rimasto schiacciato dalla motozappa che stava guidando.

L’uomo, dipendente della Sacal a Lamezia Terme, era intento a lavorare in un terreno di sua proprietà quando per cause da accertare è avvenuto l’incidente. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM