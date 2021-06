Incidente nel catanzarese, un’anziana morta e tre feriti

Una donna anziana è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla statale 106, nel comune di Santa Caterina dello Ionio, nel catanzarese. Tre le vetture coinvolte, una Mercedes 190 e due Audi A3 con dieci persone a bordo.

Tre feriti sono stati assistiti dai medici del Suem118 e portati in ospedale mentre una donna di 84 anni, che era a bordo della Mercedes, è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza le vetture, ed i carabinieri per i rilievi. La statale è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi.

