Auto sbanda e finisce fuori strada, un morto e un ferito

Una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto ieri sera sulla statale 280, nel comune di Marcellinara, in direzione di Lamezia Terme. Un’auto Toyota Corolla, per cause in via di accertamento, è uscita di strada finendo in una piccola scarpata.

Il passeggero è morto sul colpo mentre il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Il conducente, estratto dalle lamiere dell’abitacolo, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per gli adempimenti e tecnici Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

