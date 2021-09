Inchiesta Farmabusiness, chiesto il processo per 24 persone

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone imputate nell’inchiesta denominata “Farmabusiness” incentrata sulla cosca Grande Aracri e i suoi presunti sodali accusati di avere usato il denaro illecitamente acquisito dal clan per investirlo nell’affare della vendita all’ingrosso dei farmaci. L’udienza preliminare è stata fissata per il 29 ottobre.

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l’aggiunto Vincenzo Capomolla e i sostituti Domenico Guarascio e Paolo Sirleo hanno chiesto il processo per i componenti della cosca, e per professionisti e politici tra i quali l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, di Forza Italia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e di voto di scambio politico mafioso.

Le accuse mosse agli imputati sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche i più stretti familiari del boss Nicolino Grande Aracri: la moglie Giuseppina Mauro, la figlia Elisabetta Grande Aracri, il fratello Domenico Grande Aracri, il genero Giovanni Abramo. (ansa)

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM