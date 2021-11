Scontro tra mezzi sulla statale dei “Due Mari”, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, tra gli svincoli di Settingiano e Caraffa, in direzione Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi tra loro sono stati due mezzi pesanti, un furgone ed un automezzo cassonato adibito al trasporto rifiuti solidi urbani. A perdere la vita nell’incidente uno dei due occupanti del furgone mentre l’altro è rimasto ferito.

Quest’ultimo, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasportato in ospedale.

La statale 280 al momento è bloccata nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche Polizia stradale e Anas.

Sulla stessa strada, in direzione Catanzaro, sono segnalati altri due tamponamenti con disagi per la viabilità.