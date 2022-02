Furti seriali al centro commerciale “Due Mari”, 4 arresti

I carabinieri hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di quattro persone accusate di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito.

In un comunicato della Procura di Lamezia si riferisce che, secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dai carabinieri delle stazioni di Lamezia Terme principale e Pianopoli, sui quattro arrestati, tre donne ed un uomo, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza, anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del circuito cittadino e degli esercizi commerciali, in relazione ad una serie di furti compiuti, tra ottobre del 2020 e luglio del 2021 nel centro commerciale “Due Mari” di Maida.

Ai quattro viene contestato anche il furto a Lamezia Terme ai danni di un dipendente di uno “store” cinese di un portafogli in cui era custodita una carta “Postepay” che è stata anche utilizzata illecitamente per acquisti, per un totale di 1.800 euro, in negozi di profumeria e di abbigliamento.