Furti di auto a Catanzaro, arrestate cinque persone

La Squadra Mobile della Questura di Catanzaro – supportata da pattuglie della Squadra Volante e da agenti del Commissariato Lido -, ha arrestato cinque persone di etnia rom ritenute responsabili di furti di auto a Catanzaro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice presso il tribunale del capoluogo su richiesta della locale procura, che ha disposto anche il sequestro di autovetture.

L’ipotesi è che i 5 soggetti destinatari di misure cautelari – di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari – anche in concorso con altri soggetti allo stato non compiutamente identificati, utilizzando il medesimo modus operandi e gli stessi veicoli che sono stati conseguentemente sequestrati, abbiano commesso plurimi episodi di furto di autovetture ai danni di cittadini catanzaresi, tutti perpetrati tra marzo e novembre 2021, aggravati dalla violenza sulle cose e dalla destrezza.

I soggetti indagati hanno precedenti penali e di polizia e appartengono alla comunità rom da anni stanziale a Catanzaro.

Il provvedimento cautelare scaturisce dagli approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile, sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro, a seguito di una lunga serie di reati contro il patrimonio ai danni di malcapitati cittadini.