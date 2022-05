Scontro tra due auto sulla statale 18, tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 18, in località Caposuvero, comune di Gizzeria (basso Tirreno catanzarese).

Due le vetture coinvolte una Fiat 500L ed una Land Rover. Nella 500 viaggiava una coppia che è stata estratta dall’abitacolo della vettura ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

A bordo del Land Rover il solo conducente. Lo stesso è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli ed accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che hanno messo in sicurezza il tratto interessato e le vetture incidentate.

Si sono registrati disagi per la viabilità. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di competenza. Accertamenti in corso per capire le responsabilità del sinistro.