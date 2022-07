Scontro auto-moto, muore un motociclista

Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno in via Frischia, a Sellia Marina, nel catanzarese.

Per cause in corso di accertamento la moto ha impattato contro una Ford Fusion. Nulla da fare per il centauro, illeso il conducente del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, personale sanitario del Suem118 ed elisoccorso.

Nonché i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.