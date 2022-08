Con l’auto giù nel torrente, morto un giovane

Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto in via Salvatore Raffaele a Lamezia Terme.

Per cause in corso di accertamento la sua auto, una Opel Corsa, è sbandata finendo in un torrente ribaltandosi.

Della vittima non sono state rese note le generalità.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lamezia col supporto di un’autogrù del comando di Cosenza per sollevare la vettura e permettere ai vigili di estrarre la salma incastrata tra le lamiere.

Sul posto anche la Polizia di Stato e Polizia locale per gli adempimenti di competenza, oltre a personale sanitario del Suem118 che ha constatato il decesso del giovane. Con l’autogrù si è poi proceduto al recupero della vettura.