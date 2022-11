Il ministro dell’Interno Piantedosi incontra i tre sottosegretari Ferro, Molteni e Prisco

Il ministro Matteo Piantedosi ha incontrato questa mattina al Viminale i nuovi sottosegretari di Stato al ministero dell’Interno Wanda Ferro, Nicola Molteni ed Emanuele Prisco, con i quali si è intrattenuto in un breve colloquio, al termine del quale ha formulato loro gli auguri di buon lavoro. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del Viminale, in cui è postata una foto del ministro con i tre sottosegretari.



