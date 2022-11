Offende e minaccia i carabinieri, arrestato un 42enne

Un uomo di 42 anni residente a Gasperina, centro del catanzarese, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale, poiché, in evidente stato di alterazione psicofisica, in presenza di più persone, in strada, ha offeso con frasi ingiuriose ed intimidatorie l’onore ed il prestigio dei carabinieri intenti ad identificarlo, opponendo resistenza fisica, per impedire il loro servizio, tentando anche di darsi alla fuga.

Bloccato subito dai militari, per l’uomo sono scattate le manette. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Per la gravità dei fatti accaduti, l’uomo permarrà agli arresti domiciliari, così come ha disposto il gip al termine dell’udienza di convalida.