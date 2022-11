Viaggiava in auto con oltre 200 grammi di cocaina, in cella

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco (Catanzaro), durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per droga un soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine.

Si tratta di un 36enne di cui non sono state rese note le generalità. L’uomo è stato fermato e controllato a bordo della sua autovettura e trovato in possesso di circa 230 grammi di cocaina già suddivisa in una ventina di confezioni in cellophane.

Per l’uomo è scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito condotto presso la casa circondariale di Catanzaro – Siano. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.