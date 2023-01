Botricello, anziano muore travolto da un motocoltivatore

Un anziano di 94 anni è morto dopo essere stato travolto da un motocoltivatore che stava manovrando. La tragedia è successa stamattina in via Metaponto di Botricello, nel Catanzarese.

Sul luogo sono giunti i Vigili del fuoco di Sellia Marina e i sanitari del 118 che avevano allertato anche l’elisoccorso, ma arrivati sul posto per i soccorsi, per l’anziano non c’era più nulla da fare. E’ deceduto pressoché sul colpo.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare l’esatta dinamica del tragico evento.