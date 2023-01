Incidente in moto a Bologna, muore un giovane calabrese

Un giovane di 25 anni, Andrea Torcaso, originario di Feroleto Antico (Catanzaro), è morto in un incidente stradale avvenuto in via del Tuscolano, a Bologna, dove viveva.

Il dramma ieri sera intorno alle 21.15. La moto percorreva la via del quartiere Navile, quando si è schiantata contro un’auto in sosta all’altezza del numero 22.

Il motociclista è stato portato dal 118 in condizioni gravi all’ospedale Maggiore, poi è peggiorato nella notte ed è morto.

Da una prima ricostruzione della polizia locale, il centauro avrebbe perso il controllo della moto sbandando e finendo rovinosamente sul veicolo in sosta. Gli agenti stanno visionando le telecamere della zona, ma non sembrano coinvolti altri veicoli.