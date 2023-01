Controlli della Polizia a Catanzaro, 3 arresti e sedici denunce

E’ di tre arresti e 16 denunce il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla squadra volante della Questura di Catanzaro. In questi ultimi giorni, gli agenti, su disposizione del Questore del capoluogo, sono stati impegnati in serrati servizi di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, con particolare attenzione ad alcune zone del centro cittadino e periferiche particolarmente interessate da fenomeni criminosi.

Le denunce all’Autorità giudiziaria hanno riguardato undici persone presenti nel territorio comunale in violazione del divieto di ritorno a Catanzaro imposto dal foglio di via obbligatorio, una persona per violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e un’altra per violazione delle prescrizioni dell’obbligo di dimora.

Tre soggetti pregiudicati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono stati deferiti per il reato di evasione in quanto al momento del controllo non si trovavano nelle rispettive residenze.

Nella giornata dello scorso 19 gennaio, i poliziotti hanno tratto in arresto T.A., di 44 anni, che è stato associato alla locale casa circondariale, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catanzaro, per l’espiazione della pena di tre anni, cinque mesi e ventiquattro giorni.

Gli altri due arresti in flagranza di reato, sono stati operati nei confronti di A.F. e C.V., rispettivamente di 28 e 21 anni.

In piena notte del 23 gennaio, gli Agenti della Squadra Volante li hanno sorpresi mentre stavano asportando le ruote di un’autovettura parcheggiata in Via Fares.

In sede di udienza gli arresti per il reato di furto aggravato in concorso sono stati convalidati da giudice competente che ha disposto per il 28enne l’obbligo di dimora.