Sei auto distrutte da un incendio a Catanzaro Lido

Sei auto sono state distrutte da un incendio scoppiato all’alba di stamane in località Giovino a Catanzaro Lido.

Le vetture erano regolarmente parcheggiate nel piazzale antistante la chiesa. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Dalle prime verifiche effettuate dai pompieri, congiuntamente alla Polizia di Stato, probabilmente l’incendio ha interessato inizialmente una Mini Cooper (andata completamente distrutta) propagandosi immediatamente ad ulteriori cinque veicoli ed un furgone parcheggiati in prossimità.

Accertamenti per acclarare se c’è stato dolo o meno. È in corso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona per la ricostruzione dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.