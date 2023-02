Maltempo, domani allerta arancione in Calabria. Chiuse le scuole a Reggio

Allerta rossa domani per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della

Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria e allerta gialla sui restanti bacini. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa porterà, dalla giornata di domani, precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti.

Dalle prime ore di domani attesi dunque temporali sulla Calabria, specie settori meridionali e sulla Sicilia, specie settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Sardegna, ed il persistere delle precipitazioni nevose su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Sicilia e Calabria meridionale.

A causa dell’allerta diramata dalla protezione civile, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha disposto, per questo, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

“La Protezione Civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione – è detto in una nota del Comune – raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in

prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della Polizia Locale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l’evolversi della situazione”.