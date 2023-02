Farmabusiness, la Dda in appello chiede condanna di Tallini a 7 anni e 8 mesi

Il pm della distrettuale antimafia di Catanzaro Domenico Guarascio, ha chiesto di condannare l'ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. In primo grado il politico era stato assolto, ma la Dda fece ricorso in appello

Il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Domenico Guarascio, applicato come sostituto procuratore generale in appello, ha chiesto la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione per l’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Nel febbraio 22, in primo grado, Tallini era stato assolto, “perché il fatto non sussiste”, ma la Distrettuale antimafia aveva fatto ricorso nel luglio scorso.

Il procedimento, denominato Farmabusiness, è incentrato sulla vendita all’ingrosso di farmaci che sarebbe stata organizzata da componenti della cosca Grande Aracri di Cutro (Crotone) i quali avrebbero investito i proventi delle attività illecite del clan con l’aiuto di sodali tra i quali imprenditori, esponenti politici e funzionari pubblici.

Chiesta poi la condanna a 4 anni di reclusione per Tommaso Aprile, anche lui assolto in primo grado dall’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nel resto il pg ha invocato la conferma della sentenza emessa dal gup il 18 febbraio 2022. In quella occasione, la pena più pesante, 16 anni, era stata inflitta a Domenico Scozzafava, accusato di associazione mafiosa e ritenuto il fulcro della truffa dei farmaci e il trait d’union tra la cosca Grande Aracri e i colletti bianchi.

Scozzafava sarebbe stato così vicino al clan di Cutro da partecipare agli incontri, veri e propri summit per organizzare le attività criminali, nella tavernetta del boss Nicolino.

Scozzafava è inoltre considerato il supporter politico di Tallini per il quale si sarebbe prodigato nella raccolta di voti. “Un formidabile portatore di voti”, secondo l’accusa, che si sarebbe impegnato in questa attività anche in tempi recenti, fino alle penultime elezioni regionali.

Secondo l’accusa, a organizzare l’affare dei farmaci per conto della cosca si sarebbe particolarmente prodigato Salvatore Grande Aracri, di 45 anni, condannato a 11 anni e 8 mesi.

Tallini: “In appello pronto a dimostrare la mia estraneità”

“Sono pronto a dimostrare la mia totale estraneità alle accuse ipotizzate dalla Procura anche davanti alla Corte d’appello, così come è già avvenuto davanti al Tribunale del Riesame, alla Cassazione e al Gup. Il ricorso in appello della Procura non mi sorprende. Anzi era ampiamente previsto e non intacca la mia serenità e la mia fiducia nella magistratura”, aveva detto Tallini all’indomani del ricorso in appello della Dda.