Vincita da record al 6 del Superenalotto, in Calabria 9 fortunati

Sono nove in Calabria i nuovi milionari baciati dalla fortuna grazie alla vincita milionaria record di 371.287.058,70 euro con il 6 al Superenalotto.

Gli anonimi giocatori hanno ottenuto in tutto oltre 37 milioni di euro suddivisi in quote costate 5 euro l’uno e che ha fruttato oltre 4 milioni di euro ciascuno lordi, che al netto delle tasse sono poco meno di 3,3 milioni.

La vincita, per tutti, è stata realizzata tramite la bacheca dei sistemi che ha distribuito il montepremi in 90 schedine a caratura in tutta Italia.

La Calabria, ex-aequo con Sicilia e Friuli Venezia Giulia, sulla scorta di questo risultato, si è collocata al secondo posto tra le regioni con il maggiore numero di quote vincenti dopo la Campania che ne ha centrate 14.

Alla città di Crotone sono toccate due quote fortunate da cinque euro vendute una nella ricevitoria Tabacchi Benedetto di via Cristoforo Colombo 201 e l’altra al Kroton Bar di via Vittorio Veneto 104; le altre sono state staccate alla Fable s.r.l. di via Demetrio Tripepi 124 a Reggio Calabria; Tabacchi Bovalino via Giovanni Alessio 1 Cittanova (Reggio Calabria); Caffe’ Meravigliao statale 106 bivio Marina di Strongoli (Crotone), Tabacchi Durante viale dei Mille 166 Lamezia Terme (Catanzaro), Bar De Chiara via Kennedy 140 Rende (Cosenza) e al Sisal Match Point via Tommaso Campanella 204 di Catanzaro.