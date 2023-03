Calcio, con 5 giornate di anticipo il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni

Con la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, il Catanzaro ottiene con cinque giornate di anticipo la promozione in serie B. La squadra di Vincenzo Vivarini torna così nella serie cadetta dopo 17 anni, dove mancava dal 2006.

Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la formazione giallorossa nella trasferta di Salerno e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la partita.

In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere giallorosse, sono già cominciati i caroselli dei tifosi, che si preparano anche a festeggiare la squadra stasera al suo rientro da Salerno.

Il club giallorosso ha ottenuto finora 86 punti contro il Crotone che al momento ne ha 70. Domenica i rossoblù hanno vinto allo Scida 3-2 contro la Viterbese.

In Serie C1, dove ci sono tre gironi, è prevista la promozione diretta in Serie B solo per la prima classificata di ogni girone, mentre le squadre piazzate dal 2º al 5º posto si giocano la seconda promozione nei play-off, affrontandosi in semifinali con partite di andata e ritorno.

Il Catanzaro nella prossima stagione affronterà certamente la Reggina, se dovesse salvarsi il Cosenza e se dovesse vincere i play-off anche il Crotone. Tre squadre calabresi, tre derby.