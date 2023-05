Morte Monica Sirianni, la Procura apre inchiesta. Lo spettro del siero sperimentale?

I magistrati di Lamezia Terme hanno aperto un fascicolo per accertare le cause ed eventuali responsabilità sul decesso dell'ex concorrente del Grande Fratello. La vittima, come insegnante, aveva l'obbligo del vaccino varato dal governo. Pena il ricatto della sospensione dal lavoro senza stipendio

La procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare le cause ed eventuali responsabilità nella morte di Monica Sirianni, di 37 anni, che nel 2011, quando aveva 25 anni, partecipò al Grande Fratello edizione numero 12.

Monica Sirianni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia, dove insegnava, ma aveva forti legami con Soveria Mannelli, centro del Reventino, nel catanzarese, in cui si trovava da qualche giorno e di cui erano originari i suoi genitori.

L’ex concorrente del Grande Fratello nei giorni scorsi ha avvertito un malore mentre si trovava in un bar del luogo insieme ad un gruppo di amici. Portata in ospedale, la donna purtroppo è morta poco dopo il ricovero. Un decesso improvviso per molti inspiegabile. La donna, da quanto si apprende, non aveva patologie pregresse e godeva di buona salute.

Sul corpo di Monica Sirianni, su disposizione della procura di Lamezia, è stata anche effettuata l’autopsia i cui esiti dovrebbero svelare le cause del malore fatale. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, spiega l’agenzia Ansa.

Non è dato sapere se alla donna fosse stato somministrato il vaccino sperimentale anti-covid che, purtroppo, sta causando in tutta Italia decine di migliaia di vittime, tra morti sospette e danneggiati gravi per gli effetti avversi.

Monica Sirianni era una insegnante e, secondo le norme liberticide varate delle autorità, aveva l’obbligo di inocularsi. Un obbligo beffardo, dal momento che chiunque era costretto – pena il ricatto della sospensione dal lavoro senza stipendio – doveva anche sottoscrivere l’assunzione delle responsabilità tramite il consenso (dis)informato.

Ipotesi sempre smentita dai colossi farmaceutici e dai cosiddetti fact-ceckers (nessun nesso, nessuna correlazione…), ma le inchieste di “Fuori dal Coro” stanno facendo emergere altre verità sul modus operandi dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco che – stando a quelle inchieste documentate -, avrebbe nascosto larga parte dei rischi sulle inoculazioni.

Per l’ex dg Nicola Magrini, è scritto nei documenti svelati da FdC, bisognava occultare le segnalazioni per non ostacolare le campagne vaccinali: “Non si può uccidere il vaccino”, aveva scritto in una email interna scoperta dall’inviata del programma condotto da Mario Giordano.

Monica Sirianni faceva l’insegnante di inglese e, dopo la partecipazione al Grande Fratello, aveva intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione, lasciandola subito dopo per dedicarsi all’insegnamento a scuola.