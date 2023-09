Serie B, Lecco Catanzaro 3-4 e i giallorossi volano al primo posto

Il Catanzaro ieri ha espugnato lo stadio del Lecco per 3-4 e vola al primo posto in classifica di serie B insieme al Parma. I giallorossi iniziano il primo tempo mostrando da subito il carattere. Al nono minuto Iemmello si gira al limite dell’area bluceleste, e colpisce il palo con un rasoterra velenoso.

Ecco il Lecco al 15′: schema da corner, Pontisso impegna Melgrati ma l’azione è viziata da un fuorigioco di Sounas. Il Lecco prende ritmo e al 24′ un destro di Lepore finisce tra le braccia di Fulignati, l’azione è però invalidata dal fuorigioco di Giudici.

Quattro minuti dopo la squadra di Vivarini va in rete. Colpo di testa di Brighenti che sbatte sulla spalla di Iemmello e s’infila in porta. L’arbitro annulla per fallo di mano visto alla moviola.

Al 31′ arriva la prima rete del Catanzaro. Da corner, cross tagliato di Vandeputte, Iemmello schiaccia di testa alle spalle di Melgrati. E’ 0-1. Passano cinque minuti e ancora i giallorossi sotto porta dei padroni di casa: Vandeputte libera Biasci che all’altezza del dischetto spreca allargando troppo il piattone.

Dopo un primo tempo dominato dai calabresi, al 56′ arriva il raddoppio: Sounas centra basso dal fondo, Vandeputte infila Melgrati di sinistro. Sette minuti dopo il Lecco sfiora il goal. Punizione di Lepora destinata all’incrocio, vola Fulignati. Ma era solo l’anticamera della rete. Un minuto più tardi corner di Lepore, Novakovich svetta in area e schiaccia di testa, il rimbalzo sorprende Fulignati. I blucelesti accorciano le distanze.

Vivarini sostituisce il bravo Iemmello con Donnarumma e Biasci per D’Andrea, che in campo si fanno subito notare. Al 74′ filtrante di D’Andrea per Donnarumma che a tu per tu con Melgrati incrocia troppo il sinistro, fuori.

All’83’ il risultato torna in parità. Da calcio d’angolo, miracolo di Fulignati su Novakovich, Caporale gira da due passi il piattone di Di Stefano. E’ 2-2. Dopo due minuti il Catanzaro nuovamente in vantaggio: cross di Vandeputte, Melgrati d’istinto respinge il colpo di testa di Donnarumma ma non può nulla sul rimpallo di Verna. 2-3.

All’88’ c’è un rinvio sbagliato di Melgrati intercettato di testa da Pompetti, Donnarumma scarta il portiere e deposita a porta vuota. Calabresi sul 2 a 4. Al 92′ il Lecco riaccorcia: Lepore scodella dalla sinistra, zampata ravvicinata di Eusepi, Fulingati respinge oltre la linea. Finisce 3-4 per il Catanzaro. Dopo la pausa prossima tappa domenica 17 settembre al Ceravolo. Arriva il Parma.

Lecco: Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (13’ st Tordini), Galli, Ionita (1’ st Sersanti), Crociata (1’ st Tenkorang), Lepore; Pinzauti (1’ st Di Stefano), Novakovich

A disposizione: Bonadeo, Saracco, Eusepi, Scapuzzi, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Lemmens. Allenatore: L. Foschi

Catanzaro: Fulignati; Situm (12’ st Katseris), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (35’ st Pompetti), Pontisso (12’ st Verna), Ghion, Vandeputte; Biasci (22’ st D’Andrea), Iemmello (22’ st Donnarumma). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Brignola, Stoppa, Miranda, Veroli. Allenatore: V. Vivarini

Arbitro: Feliciani Assistenti: Del Giovane – Niedda Quarto ufficiale: Djurdjevic

Var: Giua. Ass. Var: Dionisi

Angoli: tre Lecco, sei Catanzaro

Recupero: 3‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 37’ pt Crociata (L); 32’ st Katseris (C), 40’ st Sersanti (L)

Marcatori: 30’ pt Iemmello (C); 12’ st Vandeputte (C), 19’ st Novakovich (L), 38’ st Caporale (L), 42’ st Verna (C), 44’ st Donnarumma (C), 47’ st Eusepi (L)