Incidente sulla statale 106 nel catanzarese, 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 tra le località Pietragrande e Calalunga, in provincia di Catanzaro.

Nel sinistro sono stati coinvolti tre veicoli che per cause in corso di accertamento si sono scontrate tra loro. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, le Forze dell’ordine e squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. A causa dell’incidente, infatti, la strada statale 106 Jonica è stata chiusa al traffico.