Serie B, Il Catanzaro espugna il Marassi: 1-2 contro la Sampdoria

Sprofonda la Sampdoria che al Ferraris perde anche con un Catanzaro in gran forma e che si dimostra squadra che può stare ai piani alti della classifica. Finisce 1-2 per gli uomini di Vivarini che balzano ora a quota 15, mentre i blucerchiati di Pirlo inchiodati a 3 punti.

Nei primi venti minuti poco o nulla da segnalare con le due squadre che prendono le misure, con poche offensive e contropiedi. La partita si risolve tutta nella prima frazione. La Samp sblocca la gara al 34′ con un calcio di rigore: Barreca mette al centro area per Esposito, che viene colpito da Brighenti dopo aver calciato il pallone. Borini trasforma con un destro a mezza altezza alla destra del portiere.

Reazione dei calabresi che riportano la gara in parità appena due minuti dopo. Rete di Vandeputte, sul cui traversone dalla sinistra, sfila davanti all’area piccola e si insacca senza che Stankovic accenni un intervento. E’ 1-1.

Giusto allo scadere del primo tempo Brignola sigla il vantaggio dei giallorossi. Iemmello da sinistra mette in mezzo all’area, Barreca intercetta, la palla giunge di nuovo a Iemmello dalla parte opposta, che mette in mezzo un cross rasoterra, corretto in rete da Brignola a porta vuota da pochi passi. Nella ripresa la squadra di Pirlo ha tentato di riagganciare il pari ma senza successo. Finisce 1-2 per il Catanzaro. La squadra di Vivarini è terza in classifica a quota 15 in compagnia del Venezia, dietro Parma e Palermo. Prossima sfida sabato prossimo 7 ottobre a Bolzano contro il Sudtirol che oggi ha perso a Palermo.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (33′ s.t. Gonzaléz); Girelli (13′ s.t. De Luca), Ricci (33′ s.t. Yepes), Vieira (33′ s.t. Kasami), Pedrola (30′ p.t. Delle Monache); Esposito, Borini. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Verre, Malagrida, La Gumina, Giordano, Chilafi. Allenatore: Pirlo.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (27′ s.t. Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola (33′ s.t. Ambrosino), Ghion (27′ s.t. Pontisso), Verna, Vandeputte (15′ s.t. Stoppa); Iemmello, Biasci (15′ s.t. D’Andrea). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Sounas, Miranda, Veroli, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e D’Ascanio di Ancona.

Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia.

Reti: p.t. 34′ Borini rig., 36′ Vandeputte, 45′ Brignola.