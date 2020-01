Praia a Mare, donna incinta accoltella il marito. E’ grave ma non rischia la vita

Tragedia sfiorata a Praia a Mare, centro dell’Alto Tirreno cosentino, dove una donna 35enne, in stato di gravidanza, ha accoltellato il marito, di 39 anni, al culmine di una litigio sulle cui cause indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea. Il fatto è accaduto nell’abitazione della coppia.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire l’uomo all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo è stato ferito all’addome ed è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata denunciata in stato di libertà.