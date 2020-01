Sanità, Aiello (M5S): “Revocare decreto di San Silvestro”

“Il decreto regionale di San Silvestro deve essere immediatamente revocato”. Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria con la coalizione civica del Movimento 5 stelle, non ha dubbi “circa l’abuso perpetrato attraverso l’ormai noto “Decreto di San Silvestro”, licenziato appunto l’ultimo giorno del 2019.

“Questo provvedimento – spiega Aiello – dispone l’utilizzo di personale delle aziende della sanità calabrese a servizio del dipartimento Tutela della salute ma a carico delle stesse aziende. Esso rappresenta un atto d’imperio che dimostra, ancora una volta, come la Sanità rappresenti l’ambiente ideale per creare consensi, specie sotto elezioni, e compiacere esponenti del centrodestra e del centrosinistra. Non è pensabile un tale spreco di risorse, che graverà sulle casse già povere delle aziende del Servizio sanitario regionale”.

“A maggior ragione – continua Aiello – alla luce del fatto che il decreto Calabria prevede cospicue risorse per reperire, tramite Agenas, personale a supporto del dipartimento regionale Tutela della salute”.

“Dimostrino gli altri candidati alla presidenza della Regione di volere realmente il cambiamento, e – conclude Aiello – chiedano, come sto facendo insieme al Movimento 5 Stelle, la revoca immediata del provvedimento, che diversamente sarà posto all’attenzione del procuratore Gratteri».