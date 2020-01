Cosenza sconfitto dalla Salernitana, Braglia: “Soliti errori individuali”

“Abbiamo fatto dei grossi errori sui gol subiti”. E’ quanto riconosce il tecnico del Cosenza Piero Braglia nel post partita Salernitana-Cosenza finita 2-1 per i padroni di casa.

“Sapevamo – spiega l’allenatore – della pericolosità di Lombardi e non siamo riusciti a fermarlo. E’ un peccato perché non stiamo facendo male ma non riusciamo a fare risultato. Nel secondo tempo a mio avviso la reazione c’è stata, abbiamo giocato solo noi e gli avversari ci hanno aspettato tutti dietro”.

“Qualche occasione l’abbiamo creata, mi dispiace aver perso”, si rammarica Braglia. “Gli errori commessi – dice ancora – sono errori individuali che poi ci sono costati cari. Dovevamo gestire molto meglio l’episodio del gol di Akpa Akpro per terminare la prima frazione di gioco in parità. Siamo qui a parlare di una sconfitta amara anche perché è la terza consecutiva. Io rimango convinto che alla fine questo Cosenza si salverà”.