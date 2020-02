La psicosi Coronavirus colpisce i negozi cinesi in Calabria. Panico ingiustificato

Locali vuoti in giro per la regione. Ma se crollano i nostri amici con gli occhi a mandorla si è costretti ad andare altrove. Esercizi che in larga parte vendono prodotti (costosi) made in Cina

Negozi vuoti e casse che languono. E’ quanto vivono gli esercizi commerciali cinesi in Calabria coinvolti, loro malgrado, dalla sindrome del coronavirus. Molti esercenti cinesi non vanno in Cina da tempo, anni o mesi, eppure la crisi legata al virus travolge in pieno le loro attività a causa del panico diffuso per le notizie che arrivano da Wuhan, città da dove l’epidemia si è diffusa.

A Cosenza, ma non solo, in questo fine settimana i locali cinesi erano deserti, quando fino a un mese fa non si poteva entrare. I cosentini – che pure si affidano a questi esercizi per acquistare vestiti e altri prodotti a pochi soldi -, hanno paura e non entrano.

Un allarmismo ingiustificato che penalizza centinaia di shop made in Cina che da anni fanno da “ammortizzatore” e consentono a migliaia di famiglie calabresi di comprare un paio di scarpe o una borsa con pochi euro.

Non solo, gli imprenditori cinesi danno lavoro a decine di giovani del posto che ora sono a rischio. Fino a quando possono resistere senza incassare nulla nessuno lo sa. Loro, i nostri amici cinesi, ce la mettono tutta ma – va detto -, anche i clienti calabresi dovranno dargli una mano tornando a fare il loro consueto shopping senza paure. Va ricordato che da una ventina d’anni sono una parte importante della nostra economia.

Del resto, se crollano loro e chiudono i negozi non tornano i piccoli negozietti sotto casa. Tocca andare in altri posti o centri commerciali di grandi catene e fare acquisti costosi, sebbene, il paradosso, la merce viene in larga parte prodotta in Cina. Quindi che senso ha disertare i negozi cinesi? Nessuno!