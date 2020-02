Braglia sulla sconfitta del Cosenza: “E’ un periodo no”

“Nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol. L’espulsione di Sciaudone è inventata, non è un alibi ma ci ha penalizzato perché avevamo la partita in pugno. Poi si ci sono messi di mezzo anche gli infortuni”. Lo ha detto il tecnico Piero Braglia nel post gara Pescara Cosenza che ha visto i lupi sconfitti per 2-1.

“E’ un periodo no – spiega l’allenatore -, dispiace perché anche oggi la squadra si era comportata bene. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento negli ultimi quindici minuti, capisco la voglia di vincere dei ragazzi ma non si può prendere un gol così al 95′. Purtroppo le prestazioni non contano perché la realtà è amara e dice che siamo alla quarta sconfitta di fila. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi ci possiamo salvare. Se continueremo con questa umiltà e questa cattiveria le partite gireranno anche dalla parte nostra.”