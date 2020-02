Cosenza, titolari negozi cinesi: “Da noi solo dipendenti italiani e sconti”

La psicosi da coronavirus, nonostante appelli ed inviti delle autorità sanitarie, sembra risparmiare poche persone. E così i titolari cinesi di un negozio, residenti in Italia, per prevenire un eventuale calo di vendite, hanno pubblicato un post sulla propria pagina facebook in cui annunciano che “in questo momento delicato per il fatto del CoronaVirus, il punto vendita Pan C di Montalto Uffugo e San Pietro in Guarano, dal 3 febbraio 2020 sarà gestito esclusivamente da vostri connazionali (Italiani), fino a quando non si calmerà la situazione”. Il tutto accompagnato da uno sconto su capi di abbigliamento e scarpe.

Nel post i titolari ricordano che “si contagia solo da persone a persone, ciò vuol dire che è impossibile che i prodotti o cibo provenienti dalla Cina possano dare questo rischio”. E per dare la massima sicurezza, ieri il negozio ha aperto in ritardo “dopo la completa disinfestazione”. L’iniziativa potrebbe essere replicata anche in esercizi cosentini.

Nel post sui social i titolari ribadiscono che “non ce nessun tipo di rischio di contagio per chi frequenta le attività commerciali gestite da cinesi o con dipendenti cinesi.

Inoltre vigliamo rassicurare i nostri clienti e in genere la cittadinanza italiana: i soggetti di nazionalità cinese sono tutti costantemente monitorati sulle loro condizioni di salute onde escludere qualsiasi possibilità di contagio con coloro con i quali vengono a contatto. Coloro che sono rientrati in Italia dalla Cina, prima di venire in contatto con altri soggetti, hanno volontariamente trascorso anche il periodo di quarantena necessario ad escludere di essere eventualmente portatori di CoronaVirus, pur per dare la massima sicurezza hai propri familiari. Ciò in osservanza delle prescrizioni date dal Servizio Sanitario Nazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti nessun evento, nemmeno a livello di sospetto, si è verificato nell’ambito delle normali vicende commerciali. Le cautele adottate saranno mantenute per tutta la durata dell’allarme sanitario attualmente esistente. Continueremo a porre in essere la massima attenzione e ad adottare le opportune disposizioni fino alla risoluzione del problema. Ci auguriamo che portare all’attenzione del pubblico le nostre doverose iniziative possa contribuire a fugare timori, del tutto ingiustificati, ma idonei a creare irreparabili danni nel settore commerciale dove trovano lavoro anche numerosissimi cittadini italiani.

Non rischiamo di rischiare.

Grazie a tutti per il sostegno e soprattutto per la fedeltà.

Batteremo questo virus”