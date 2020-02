Condannato a Milano per droga 31enne arrestato a Corigliano

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un cittadino marocchino di 31 anni, E.Y., in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Milano nel gennaio del 2018, da quando l’uomo si era reso irreperibile.

Durante un normale posto di controllo sulla statale 106, nella strada che conduce dallo scalo al centro storico di Corigliano, i militari hanno fermato l’uomo a bordo di una Lancia Ypsilon.

Richiesti i documenti del veicolo e la patente di guida, dalle successive verifiche nelle banche dati in uso alle forze di polizia, è emerso che il giovane era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione per essere stato condannato in via definitiva per detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel capoluogo lombardo.

Reato che aveva commesso nel 2014 quando era stato arrestato in flagranza insieme ad un connazionale con quasi 2 kg di hashish, materiale per il confezionamento e la pesatura, nonché diverso denaro contante, tutto materiale trovato presso locali di pertinenza della sua abitazione dove viveva a Milano.

Portato in caserma l’uomo è stato sottoposto al foto segnalamento per avere certezza della sua identità. Una volta avuta conferma si è proceduto alla notifica dell’ordinanza che disponeva la detenzione in carcere per una pena definitiva di 2 anni e mezzo. Avvisato il pm di turno presso la Repubblica di Castrovillari, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale del comprensorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.