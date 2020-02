Aveva un kg di marijuana nel trolley, arrestato un nigeriano a Cosenza

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato nei giorni scorsi un nigeriano di 19 anni trovato in possesso di un kg di marijuana. I militari della stazione Cosenza Nord, durante il servizio di perlustrazione del territorio, nel transitare in via Popilia, hanno notato il ragazzo aggirarsi disorientato, chiedendo informazioni su dove andare ai passanti.

Insospettito, il personale dell’Arma ha prima chiesto i documenti al cittadino extracomunitario e successivamente proceduto all’ispezione del suo trolley all’interno del quale è stato rinvenuto un pacchetto che conteneva un chilo di “erba”, pronta per essere venduta. Lo stupefacente, rivenduto al dettaglio avrebbe fruttato un guadagno di circa 5.000 euro.