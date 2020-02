Incidente sull’A2 a Montalto, due feriti di cui uno grave

E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull’autostrada del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo per Montalto Uffugo. Un’auto a bordo della quale viaggiavano le due persone per cause da accertare è sbandata finendo per impattare sullo spartitraffico che separa le carreggiate nord e sud.

Lo scontro con i blocchi di cemento è stato violento al punto che grossi frammenti si sono sparsi per le corsie creando ostacoli agli altri automobilisti. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso. E’ intervenuto l’elisoccorso per trasportare uno dei feriti più gravi all’Annunziata di Cosenza. L’A2 è rimasta chiusa il tempo necessario per consentire al personale dell’Anas di rimuovere il veicolo incidentato e i detriti.

