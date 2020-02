In autostrada con la cocaina, arrestati a Palmi due cosentini

Due cosentini sono stati arrestati per droga dalla Polizia stradale nel reggino. Nel corso di un controllo sull’A2, all’altezza dello svincolo per Palmi, gli agenti hanno fermato una Mercedes, i cui occupanti hanno manifestato, fin dalle prime operazioni di verifica dei documenti, un atteggiamento agitato.

La reazione dei due giovani, ha indotto i poliziotti a procedere ad un più approfondito controllo delle persone e del veicolo presso gli Uffici della sottosezione autostradale.

Sul posto è stato richiesto l’ausilio di un’unità cinofila antidroga che ha subito individuato, sul ventottenne un involucro in plastica contenente della sostanza stupefacente. La droga, per un peso pari a 5,75 grammi, è risultata essere cocaina pura.

I due giovani, di cui sono state fornite le solo iniziali, M. E. di 24 anni e B. S. di 28 anni, sono stati pertanto arrestati in flagranza per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e, all’esito delle operazioni, l’autorità giudiziaria di Palmi ha disposto il sequestro della droga e dell’autovettura, nonché la misura degli arresti domiciliari per i due fermati.

