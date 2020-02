Riclassificato il terremoto di Cosenza. Magnitudo 4.3 con epicentro a Quattromiglia

1 di 4

E’ stato ricalcolato l’epicentro del terremoto di ieri a Cosenza. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato il sisma a Quattromiglia (qualche centinaia di metri dietro la piscina comunale), luogo indicato dalle strutture sismiche, nel territorio di Castiglione Cosentino, in realtà è vicino la stazione dei treni di Castiglione.

Rivalutata anche la potenza: è stata una scossa di magnitudo momento (Mw) di 4.3 con ipocentro a 9 km di profondità. Per ipocentro si indica a quanta distanza nel sottosuolo avviene la cosiddetta “rottura” della faglia.

La rettifica dei dati, non cambia tuttavia la sostanza. E’ stato il terremoto più forte dal Febbraio del 1980 in poi. Il tremore, oltre a suscitare panico, ha provocato lievi danni in particolare in alcuni market dove la merce esposta è caduta a terra dalle scaffalature. Sono comunque in corso verifiche su alcuni edifici.

Al momento non ci sono state repliche sopra la magnitudo 2.0. Si sono verificate piccole scosse di natura strumentale di M. 0,5 e 1,7, sempre nella stessa area di Quattromiglia.

GUARDA: Come si propagano le onde di un sisma. Ecco la simulazione video. Il terremoto di Amatrice, magnitudo 6.0 e quello in California 7.8 della scala Richter. APPROFONDIMENTI QUI

ECCO LA RIQUALIFICAZIONE DELL’INGV

Un terremoto di magnitudo Mw 4.3 è avvenuto nella zona: 4 km W Castiglione Cosentino (CS), il

24-02-2020 16:02:58 (UTC) un giorno fa

24-02-2020 17:02:58 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.36, 16.24 ad una profondità di 9 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Castiglione Cosentino CS 3 2896 2896 San Pietro in Guarano CS 5 3663 6559 Rose CS 6 4373 10932 Zumpano CS 6 2570 13502 Lappano CS 7 941 14443 Rende CS 7 35338 49781 Cosenza CS 7 67546 117327 Castrolibero CS 7 9894 127221 Rovito CS 8 3158 130379 Marano Marchesato CS 8 3553 133932 San Vincenzo La Costa CS 9 2195 136127 Celico CS 9 2802 138929 Marano Principato CS 9 3180 142109 Montalto Uffugo CS 10 19669 161778 Spezzano della Sila CS 10 4541 166319 San Fili CS 10 2719 169038 Trenta CS 10 2633 171671 Luzzi CS 10 9396 181067 Casole Bruzio CS 11 2578 183645 Spezzano Piccolo CS 11 2079 185724 Cerisano CS 11 3196 188920 Serra Pedace CS 12 986 189906 Mendicino CS 12 9450 199356 Pedace CS 12 1907 201263 Carolei CS 12 3330 204593 Pietrafitta CS 13 1310 205903 Dipignano CS 13 4376 210279 San Benedetto Ullano CS 14 1555 211834 Paterno Calabro CS 15 1398 213232 Piane Crati CS 15 1423 214655 Aprigliano CS 15 2890 217545 Lattarico CS 15 4013 221558 Figline Vegliaturo CS 16 1137 222695 Domanico CS 16 943 223638 Cellara CS 17 504 224142 Falconara Albanese CS 17 1427 225569 Rota Greca CS 17 1156 226725 Bisignano CS 18 10203 236928 San Lucido CS 18 6047 242975 Paola CS 18 16013 258988 Mangone CS 18 1891 260879 Acri CS 18 20858 281737 Torano Castello CS 19 4614 286351 Santo Stefano di Rogliano CS 19 1725 288076 San Martino di Finita CS 19 1100 289176

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato a: 7 Km a N di Cosenza (67546 abitanti) 43 Km a N di Lamezia Terme (70714 abitanti) 58 Km a NW di Catanzaro (90612 abitanti) 81 Km a W di Crotone (62178 abitanti)

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb