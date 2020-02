Incendia e fa esplodere la casa di moglie e figli e tenta la fuga in Brasile, fermato

Ha appiccato un incendio nella casa dell’ex moglie e dei figli provocando l’esplosione di una bombola a gas che ha distrutto alcune stanze e compromesso l’edificio. Fortunatamente nessuno era in casa. Il fatto è accaduto a Paola, grosso centro costiero del Cosentino. Protagonista un uomo di 79 anni, C.G. che dopo l’episodio stava per fuggire in Brasile. L’anziano è stato fermato dalla Polizia del locale Commissariato con l’accusa di tentato omicidio.

In particolare, ieri mattina è giunta una telefona al 113 con la quale si segnalava che in una campagna del comune di Paola vi era un incendio che era stato seguito da una forte esplosione. Giunto sul posto, il personale della Polizia di Stato ha trovato una Squadra dei vigili del fuoco intenta a spegnere l’incendio.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, si ipotizzava la matrice dolosa degli eventi. A tal riguardo emergevano una serie di dissidi all’interno del nucleo famigliare di C.G. che si protraevano da anni. Tali dissidi sarebbero alla base dell’insano gesto che, solo per coincidenze fortuite, non si è concluso tragicamente.

La responsabilità di C.G., spiega una nota della Questura di Cosenza, è stata comprovata dagli immediati accertamenti eseguiti dal personale del Commissariato di P.S. di Paola, che non solo rintracciava il C.G. nascosto nelle immediate vicinanze dell’accaduto mentre osservava l’evolversi della situazione, ma accertava altresì che l’uomo era pronto a darsi alla fuga partendo per il Brasile. Il settantanovenne aveva, infatti prenotato un biglietto aereo per Rio Janeiro in Brasile lo scorso dicembre, con volo da Lamezia Terme alle ore 19.15 di ieri sera e scalo a Roma.

L’esplosione, avvenuta mediante l’utilizzo di una bombola di gas, ha provocato ingenti danni agli immobili (in cui solo casualmente non si trovava nessuno) con la distruzione di due stanze e il danneggiamento dei solai ed altre criticità.

Il fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Paola su disposizione della Procura della Repubblica di Paola.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb