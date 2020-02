Incidente sull’A2 a Cosenza, uomo sbanda con l’auto e muore

Un panettiere di 57 anni, Saverio Veltri, è deceduto mercoledì a seguito di un grave incidente stradale avvenuto la sera prima sull’Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza e Rende.

Per cause in corso di accertamento, l’auto di Veltri, una Fiat 500, sarebbe sbandata ribaltandosi. Insieme alla vittima, nel veicolo viaggiava un’altra persona che sarebbe rimasta ferita in modo grave.

L’uomo era giunto in condizioni disperate all’Annunziata di Cosenza ma purtroppo non ce l’ha fatta. I traumi e le ferite erano troppo gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso e personale dell’Anas per sgombrare il mezzo e ripulire la carreggiata autostradale.

