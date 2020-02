Coronavirus, negativo il secondo test sulla persona di Cetraro

E’ negativo, a quanto si apprende, il secondo test per il coronavirus effettuato sul paziente cetrarese che è tornato dalle zone rosse del Lodigiano.

La persona – un dializzato ultrasettantenne -, che non ha sintomi evidenti, né tosse, né febbre men che meno difficoltà respiratorie, era stato messo in isolamento dopo aver comunicato di essere tornato dalla Lombardia. Quindi l’anziano non ha contratto il virus. Tuttavia starà in osservazione e non si escludono ulteriori analisi.

La Regione Calabria aveva comunicato del caso sospetto da covid-19 sottolineando che occorreva attendere il secondo tampone, che è risultato negativo, così come gli altri due casi sospetti della scorsa settimana: un caso era stato individuato all’aeroporto di Lamezia, l’altro a Campo Calabro. La Calabria ad oggi non ha casi accertati di infezione.

