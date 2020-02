Aveva due pistole illegali in casa, arrestato un uomo a Paola

I carabinieri di Paola hanno arrestato e posto ai domiciliari un 56enne del posto con l’accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Le attività di perquisizione condotte dai militari della stazione paolana all’interno dell’abitazione in uso all’uomo, hanno portato alla luce, nascoste all’interno di un armadio ed avvolte in una busta di plastica, 2 pistole a tamburo – una calibro 32 ed una cal. 6.

L’uomo, circa la disponibilità delle armi rinvenute – per le quali non risultava presentata la denuncia ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – non ha fornito alcuna spiegazione sulla provenienza.

I militari hanno proceduto al contestuale ritiro cautelare anche delle altre armi legittimamente detenute dal 56enne. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

