Donna sorpresa con oltre 160 grammi di cocaina, arrestata

I carabinieri di Cosenza hanno arrestato e posto ai domiciliari una donna cosentina di 36 anni, di cui non sono state rese note le generalità, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di controlli e osservazione, i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale dell’Arma bruzia hanno effettuato un blitz all’interno di un prefabbricato in legno sito in una piazza cittadina, dove la donna è stata sorpresa con oltre 160 grammi di cocaina purissima per un valore di mercato di circa 50.000 euro. Sequestrati la droga e denaro contante ritenuto provente dello spaccio.

