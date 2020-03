Serie B, il Cosenza battuto 2-0 dal Chievo

Il Chievo batte il Cosenza 2-0 nel posticipo della 28/a giornata di serie B, disputato a Verona, grazie alle reti di Djordjevic al 32′ del primo tempo e Meggiorini al 41′ della ripresa.

Quella che probabilmente è l’ultima partita di calcio giocata in Italia almeno fino ad aprile, visto che a gara in corso il premier Conte ha annunciato lo stop a tutte le manifestazioni sportive sull’intero territorio, consente ai veneti di rientrare in zona playoff, all’ottavo posto mentre il Cosenza resta penultimo a -6 dalla zona playout.

L TABELLINO

CHIEVO: Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre (48′ st Karamoko), Obi (32′ st Di Noia), Esposito; Giaccherini, Vignato; Djordjevic (28′ st Meggiorini). A disposizione: Nardi, Cotali, Ivan, Vaisanen, Frey, Morsay, Rigione, Grubac, Zuelli. All. Aglietti.

COSENZA: Perina; Casasola (37′ st Pierini), Idda, Schiavi (12′ st Capela), Legittimo; Carretta, Broh, Sciaudone, Lazaar; Machach, Rivière (1′ st Baez). A disposizione: Quintiero, Saracco, Corsi, Bahlouli, Bittante, Prezioso. All. Pillon.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (Avalos – Bercigli). IV UOMO: Marco Monaldi di Macerata.

MARCATORI: 32′ pt Djordjevic, 46′ st Meggiorini.

NOTE: La gara si gioca a porte chiuse. Serata fredda con temperatura di circa 7°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: 39′ pt Rivière (CO), 3′ st Vignato (CH), 31′ st Semper (CH), 36′ st Cesar (CH), 38′ st Capela (CO). Angoli: 4-0 (pt 4-0). Recupero: 0′ pt; 5′ st.

