Il sindaco di Rende invita alla chiusura degli esercizi commerciali non di prima necessità

Il sindaco di Rende, Marcello Manna invita i commercianti alla chiusura temporanea degli esercizi non di prima necessità. Lo comunica la stessa amministrazione in una nota in ordine all’emergenza coronavirus.

“In qualità di autorità Sanitaria Locale, – fa sapere il sindaco – ho disposto l’invito alla temporanea chiusura, fino al prossimo 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe da parte del Consiglio dei Ministri, degli esercizi commerciali non catalogati come di prima necessità”. Quello di Manna è un appello al fine di tutelare la salute dei commercianti che, – spiega -, “significa tutelare anche quella degli altri”.

“È un provvedimento anche questo – ha proseguito Manna – che protegge i nostri cittadini. Il momento che viviamo è difficile ed è per questo motivo che con altro provvedimento, assunto in data 9 marzo 2020, è stata disposta la sospensione, fino al 3 aprile 2020 salvo disposizioni governative, del pagamento dei tributi locali e delle relative scadenze nonché dell’invio degli atti tributari, dipendenti da disposizioni regolamentari dell’ente.

Inoltre, sostiene Manna, “sono al vaglio dei nostri tecnici e dell’assessore al ramo ulteriori provvedimenti per salvaguardare l’economia locale. Sono misure a cautela degli esercenti che in questo momento si trovano in enorme difficoltà. È un piccolo passo, un primo aiuto, ma necessario affinché si tutelino le attività produttive”.

Il sindaco di Rende sempre oggi ha disposto a far data da domani giovedì 12 marzo 2020 e fino a data da destinarsi, la sospensione dei mercati settimanali del giovedì e quello di “Campagna Amica” del sabato.

